Actualidade

A câmara de Vila Nova de Gaia inicia sexta-feira as sessões de discussão do Plano Diretor Municipal (PDM), um plano que vai na "terceira geração" e que o presidente da autarquia acredita que "revolucionará" o concelho em 10 anos.

"Há uma mudança quase conceptual de um PDM, cujo 'D' é de 'diretor' para um 'D' de 'desenvolvimento'. A ideia é discutir coisas um bocadinho mais alargadas, seja no contexto de freguesia ou concelhio, do que aquilo que é tradicionalmente o ordenamento do território ou o zonamento das construções", descreveu, à agência Lusa, Eduardo Vítor Rodrigues.

O autarca apontou que "ultrapassada a fase de discutir se um terreno pode ou não ter capacidade construtiva", uma vez que em causa está a "terceira geração do PDM", chega agora a "fase de discussão de um modelo estratégico de desenvolvimento".