Actualidade

A China Three Gorges (CTG) vai colocar à venda até 100 milhões de ações representativas de 2,52% do capital da EDP, o que poderá levar a um encaixe de mais de 500 milhões de euros, foi hoje comunicado.

"A China Three Gorges [...] comunica a sua intenção de proceder à alienação de até 100.000.000 de ações representativas de até 2,52% do capital social da EDP", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDP subiram 0,45% para 5,39 euros.