Covid-19

Angola vai passar, a partir de sábado, a exigir aos viajantes que entram no país a realização de um teste pós-desembarque, sendo determinado o isolamento institucional em caso de resultado positivo ao novo coronavírus.

A medida foi hoje anunciada pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, e visa travar a importação das novas estirpes do SARS-CoV-2.

Com o mesmo objetivo, Angola vai suspender as ligações aéreas com Portugal, Brasil e África do Sul, a partir das 00:00 de 24 de janeiro.