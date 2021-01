Covid-19

Os concursos da Direção-Geral das Artes não irão abrir em 2021, "em função da excecionalidade do ano", estando no entanto garantido o apoio aos projetos artísticos, anunciou hoje a ministra da Cultura.

"2021, em função da excecionalidade do ano, não é ano para concursos", afirmou a ministra da Cultura, Graça Fonseca, salientando que o Governo irá "apoiar entidades artísticas através da DGArtes, embora sem a realização de concursos este ano, adiando o ciclo de concursos para 2022.

Entre as várias "medidas urgentes" anunciadas conta-se "a atribuição de apoio às 75 entidades elegíveis, não apoiadas, do concurso 2020-2021", de apoio sustentado, uma medida com um impacto de 12 milhões de euros, nos dois anos.