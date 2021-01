Actualidade

O treinador de futebol do Sporting, Rúben Amorim, afirmou hoje que quer manter a vantagem de quatro pontos na liderança da I Liga e, para isso, a única solução passa por vencer na sexta-feira o Rio Ave.

Rúben Amorim, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 14.ª jornada da I Liga, assumiu que a equipa está apenas focada em vencer "um jogo difícil" para manter "quatro pontos de avanço mais duas semanas" e por isso não pensa no embate entre o FC Porto e Benfica, também na sexta-feira, no Estádio do Dragão, mesmo sabendo que um empate poderá dar maior vantagem na liderança.

"O conforto é sempre o mesmo, o desafio é sempre o mesmo. Não pensamos se temos vantagem, se temos mais um ponto. Não trabalhamos assim. Preparámos bem o jogo e estamos preparados para ganhar. Os jogadores só têm de pensar em ganhar o jogo", disse.