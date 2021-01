Covid-19

O virologista Pedro Simas afirmou hoje ser necessário mais tempo para estudar a variante detetada no Brasil do novo coronavírus e disse entender que países que enfrentam situações graves da pandemia limitem as entradas e saídas nos seus territórios.

"Não é preciso entrar em pânico, não há aqui nada de muito novo, mas eu percebo que, nos países que estão com problemas [com a pandemia], faça parte dos confinamentos limitar também as entradas e saídas", afirmou à Lusa o especialista, no dia em que o Governo britânico anunciou que vai suspender ligações aéreas de Portugal para Inglaterra para tentar impedir a entrada da estirpe brasileira do SARS-CoV-2.

Segundo o especialista, em princípio, esta nova variante, que ainda não foi detetada em Portugal, "não é mais perigosa em termos de capacidade de produção da doença", sendo necessário "aferir se ela se dissemina melhor".