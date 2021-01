Covid-19

As empresas obrigadas a suspender a atividade durante o novo confinamento geral podem avançar "desde já" com o requerimento do 'lay-off' simplificado sem terem de fazer prova de quebra de faturação, precisou hoje o ministro da Economia.

"Relativamente à forma como se pode fazer o pedido de 'lay-off', pode-se fazer desde já, apresentando o formulário de pedido de 'lay-off' que as empresas já conhecem do ano passado", disse Pedro Siza Vieira, adiantando que as empresas que se encontrem a beneficiar do apoio à retoma progressiva e cujo encerramento foi agora determinado "também podem de imediato apresentar o formulário do 'lay-off'".

Falando numa conferência de imprensa conjunta com a ministra da Cultura, Graça Fonseca, de apresentação de medidas de apoio às empresas na sequência do novo confinamento geral que se inicia às 00:00 desta sexta-feira, o ministro de Estado e da Economia disse também que ao contrário do que sucedeu no início da pandemia, desta vez as empresas não terão de fazer prova da quebra homóloga da faturação para poderem aceder ao 'lay-off' simplificado.