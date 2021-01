Covid-19

Várias dezenas de artistas e outros trabalhadores ligados ao setor cultural em Cabo Verde manifestaram-se hoje em Santa Maria, ilha do Sal, reclamando apoios do Estado devido à pandemia de covid-19, face aos "10 meses sem trabalho".

A denominada Marcha dos Agentes Culturais, organizada pelos trabalhadores do setor para ter lugar esta tarde em todo o arquipélago, alertando para as consequências do encerramento desde março das atividades e eventos culturais devido à covid-19, envolve um problema com particular impacto na ilha do Sal, a mais turística de Cabo Verde.

Em Santa Maria, as ruas repletas de turistas de várias nacionalidades e os bares e restaurantes sempre preenchidos com música ao vivo, deram lugar, nos últimos meses, ao silêncio e ao vazio. Os turistas são poucos e por isso parte dos espaços permanecem fechados, enquanto que os que abrem, com lotação mais reduzida e devido às regras de proteção, não tem música ou outros eventos, reclamando por isso.