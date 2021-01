Covid-19

O ministro da Economia considerou hoje ser "bastante extrema" a decisão do Reino Unido em suspender as ligações aéreas de Portugal, mas acredita que não terá um impacto muito significativo face ao "intenso" 'lockdown' que vigora naquele país.

"Infelizmente não penso que essa decisão venha a ter impacto significativo nas movimentações que desde já não se fazem", disse o ministro da Economia quando questionado sobre a decisão das autoridades britânicas em relação aos voos com origem em Portugal, hoje conhecida.

O governante enquadrou esta posição no facto de atualmente as pessoas não estarem a viajar ou viajarem muito pouco devido às restrições de circulação existentes. "Em todo o lado as restrições à circulação são muito grandes. No Reino Unido o 'lockdown' é muito intenso, abrange praticamente todas as atividades e, portanto, não acho que as pessoas em qualquer caso estejam a deslocar-se", disse o governante.