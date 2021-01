Covid-19

Os testes pós-desembarque que serão necessários para os passageiros oriundos do estrangeiro entrarem em Angola, a partir de sábado, vão ser gratuitos numa primeira fase, informou o Governo angolano.

Angola anunciou hoje novas medidas para travar a importação das novas estirpes do vírus SARS-CoV-2 no país, incluindo a suspensão temporária de ligações aéreas com Portugal, Brasil e África do Sul, a partir de 24 de janeiro, e obrigatoriedade de testes pós-desembarque.

"Estes testes pós desembarque, numa primeira fase, serão gratuitos. Vamos avaliando a situação e tomando as medidas, mas para esta situação emergencial de repatriamento serão gratuitos", afirmou a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, numa conferência de imprensa em Luanda