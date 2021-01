Covid-19

As atividades de ocupação dos tempos livres (ATL), escolas de línguas, escolas de condução e centros de explicações vão permanecer encerrados durante o novo período de estado de emergência.

Nos anexos do decreto regulamentar do estado de emergência hoje publicado em Diário da República especifica-se que, no âmbito das atividades educativas e formativas, os ATL, as escolas de línguas e as escolas de condução e os centros de explicações devem encerrar no período de estado de emergência.

O diploma salvaguarda, no caso das escolas de línguas e escolas de condução, que esse encerramento acontece "sem prejuízo da realização de provas e exames".