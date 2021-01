Actualidade

Um automóvel foi furtado ao início da noite de hoje em Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, com um menino de sete anos no seu interior, que foi abandonado em Lisboa, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, a criança foi abandonada numa área de serviço, em Lisboa, e está agora sob custódia da PSP.

A fonte da GNR indicou ainda que a viatura ainda não foi encontrada e que o autor do furto "está em fuga".