Covid-19

O primeiro-ministro estimou hoje que o Produto Interno Bruto (PIB) terá caído 15 mil milhões de euros em 2020 e adiantou que o objetivo agora é pôr a "bazuca europeia a disparar" o dinheiro até junho.

António Costa transmitiu esta posição em entrevista à TVI, depois de questionado sobre as consequências económicas para o país resultantes de um novo confinamento geral, que poderá durar um mês.

"Estamos a viver uma crise económica à escala global, ao contrário do que aconteceu na crise anterior. Felizmente, as empresas portuguesas têm mostrado muito maior resiliência do que aquilo que se temia no início desta crise", sustentou.