A criança levada hoje num carro furtado em Montemor-o-Novo foi encontrada em Lisboa, junto a um restaurante, está bem de saúde e já foi entregue aos pais, revelou a PSP.

Segundo fonte da PSP de Lisboa, o rapaz, de sete anos, foi deixado junto ao restaurante Lagar do Xisto, na avenida Columbano Bordalo Pinheiro, e foi a partir do estabelecimento que as autoridades foram alertadas para a presença do menor.

"A criança está bem. Inicialmente estava um pouco assustada, mas fisicamente está bem e já está com os pais", adiantou a PSP, à agência Lusa.