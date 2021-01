EUA

O presidente eleito norte-americano Joe Biden pretende aplicar 1,9 biliões de dólares em medidas de aceleração da vacinação para a Covid-19 e assistência financeira a indivíduos e empresas.

Biden, cuja tomada de posse está marcada para 20 de Janeiro, irá apresentar no seu Estado natal do Delaware na noite de quinta-feira (madrugada em Lisboa) o "Plano de Resgate Americano", que será posteriormente sujeito a aprovação no Congresso.

O plano contempla pagamentos adicionais de 1400 dólares para a maioria dos norte-americanos, que juntamente com outros de 600 dólares já aprovados pelo Congresso elevam a ajuda financeira total a 2000 dólares por pessoa.