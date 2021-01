Actualidade

A China Three Gorges (CTG) comunicou hoje que "concluiu com sucesso" a venda de 100 milhões de ações representativas de 2,52% do capital da EDP, o que lhe permitiu um encaixe de cerca de 534 milhões de euros.

O valor total da operação, destinada a investidores institucionais, atingiu aproximadamente 534 milhões de euros, "correspondente a um preço de 5,34 euros por ação", indica um comunicado da EDP enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na sessão de hoje da bolsa de Lisboa, as ações da EDP subiram 0,45% para 5,39 euros.