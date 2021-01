Covid-19

A falta de oxigénio nos hospitais de Manaus, no Brasil, levou vários políticos, artistas e clubes desportivos a unirem-se em apelos e doações para ajudar os pacientes internados naquelas unidades de saúde, que entraram em colapso.

A situação, considerada caótica por médicos e familiares de pacientes, obrigou o governador do estado do Amazonas, cuja capital é Manaus, a transferir os doentes infetados com covid-19 para outras cidades do país.

"Expresso a minha gratidão como ministro de Estado pela atitude humanitária dos governadores que aceitaram de imediato receber pacientes com covid-19 vindos do Amazonas. Eles serão alocados inicialmente em hospitais universitários federais para um atendimento justo. Ninguém fica para trás! Somos uma só Nação!", escreveu no Twitter o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Ramos.