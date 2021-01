Covid-19

O Governo venezuelano colocou "imediatamente à disposição" do estado brasileiro do Amazonas oxigénio para fazer face à situação de emergência nos hospitais da região, anunciaram fontes oficiais na noite de quinta-feira.

"Seguindo instruções do Presidente Nicolás Maduro, conversámos com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, para disponibilizar imediatamente o oxigénio necessário para atender a contingência sanitária em Manaus [capital estadual do Amazonas]. Solidariedade latino-americana acima de tudo!", anunciou na rede social Twitter o ministro venezuelano de Relações Exteriores, Jorge Arreaza.

"É sempre uma honra poder dar uma mão ao povo irmão do Brasil, principalmente em momentos tão complexos. Para os bolivarianos, a solidariedade é um dever. Grande abraço", acrescentou o ministro, em resposta ao governador Wilson Lima, que agradeceu a oferta de oxigénio.