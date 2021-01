Actualidade

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ironizou na quinta-feira com a intenção do seu homólogo francês, Emmanuel Macron, produzir soja na Europa para não depender do país sul-americano e pressionar o Brasil a preservar a Amazónia.

"Pelo amor de Deus, senhor Macron, não compre soja do Brasil, porque assim você não desfloresta a Amazónia. Compre soja da França. A França produz 20% da soja que a cidade de Sorriso produz aqui, no estado de Mato Grosso", disse Bolsonaro, em tom irónico, na sua transmissão semanal em vídeo na rede social Facebook.

"Não fale besteira [asneiras], senhor Macron, você não conhece nem o seu país e fica dando pitaco [palpites] aqui do Brasil", acrescentou o chefe de Estado brasileiro