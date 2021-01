Actualidade

O Tribunal de Recurso timorense pediu esta semana ao Parlamento, Governo e procurador-geral que se pronunciem sobre um pedido de pedido de fiscalização da constitucionalidade do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2021, feito pela oposição.

A notificação, assinada no passado dia 12 de janeiro pelo presidente do Tribunal de Recurso, Deolindo dos Santos, e a que a Lusa teve hoje acesso, surge na sequência da apresentação pela bancada do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), na oposição, de um pedido de fiscalização abstrata e sucessiva da constitucionalidade do OGE para este ano.

Deolindo dos Santos dá ao presidente do Parlamento Nacional, em representação do "órgão que aprovou a lei sob apreciação", ao primeiro-ministro, em nome do Governo, autor da lei, e ao procurador-geral, 30 dias para se pronunciarem.