UE/Presidência

Uma delegação da Comissão Europeia, encabeçada pela presidente Ursula Von der Leyen, visita hoje Lisboa para uma ronda de reuniões sobre o programa e as prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).

A tradicional visita do colégio de comissários ao país que assume a presidência semestral rotativa do Conselho foi adaptada devido à pandemia de covid-19, realizando-se em formato reduzido, com a presidente da Comissão Europeia a liderar uma delegação que inclui oito comissários, e não a totalidade do executivo comunitário, e com o programa reduzido a um dia, em vez dos habituais dois.

A delegação da Comissão Europeia chegará ao Centro Cultural de Belém, em Lisboa, pelas 10:15 para a sessão de trabalho com o Governo português, que inclui um encontro bilateral entre a presidente Von der Leyen e o primeiro-ministro, António Costa, reuniões bilaterais e por grupos temáticos entre os demais comissários e membros do Governo português e uma reunião plenária.