Covid-19

O Governo timorense deliberou hoje suspender a cerca sanitária que estava em vigor no enclave de Oecusse, três dias antes do fim previsto, relaxando ainda as demais medidas preventivas em vigor no país.

Em comunicado, o Governo explicou que a suspensão da cerca sanitária se deve "à recuperação de todos os infetados com covid-19 na RAEOA [Região Administração Especial de Oecusse-Ambeno], bem como à ausência de registo de casos decorrentes de transmissão comunitária".

Com a suspensão, voltam a "ser permitidas as deslocações, por via terrestre e marítima, entre a referida região e os demais municípios", notou o Governo.