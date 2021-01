Actualidade

Analistas moçambicanos consideram que o primeiro ano do segundo e último mandato presidencial de Filipe Nyusi foi negativamente marcado pela gestão da violência armada nas regiões centro e norte do país e pelo impacto da pandemia de covid-19.

Há um ano, Filipe Nyusi tomou posse para mais cinco anos na chefia do Estado moçambicano, na sequência da vitória nas eleições presidenciais de 15 de outubro de 2019 - que se realizaram em simultâneo com as legislativas e provinciais.

Adriano Nuvunga, docente de Ciência Política na Universidade Eduardo Mondlane (UEM), a maior e mais antiga de Moçambique, considerou à Lusa que os primeiros 12 meses do segundo mandato de Filipe Nyusi foram manchados por uma "má gestão" da componente social de impacto da pandemia de covid-19 e das guerras nas regiões centro e norte de Moçambique.