Covid-19

O presidente da Associação Empresarial da Região da Guarda (NERGA) admitiu hoje que o novo confinamento poderá criar um "problema gravíssimo" aos empresários locais e penalizar "seriamente" alguns setores de atividade.

Pedro Tavares disse à agência Lusa que os setores do pronto a vestir, do retalho e do calçado "vão ser seriamente penalizados" com o confinamento que entrou hoje em vigor, "porque abriram o período de saldos".

"Sendo [os comércios] obrigados a fechar um mês, irá passar a oportunidade para os comerciantes venderem o resto das coleção e irão ter de ficar com elas, porque daqui a um mês ninguém irá comprar nada referente ao inverno. Esse é um problema gravíssimo", justificou.