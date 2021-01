Covid-19

Uma parte dos restaurantes da Mealhada, nos quais se serve o leitão assado da Bairrada, vai fechar portas durante o novo período de confinamento por causa da pandemia da covid-19, apesar da possibilidade de servirem refeições para fora.

"Como é um restaurante de leitão, especificamente de leitão, apesar de termos outros pratos, não se justifica fazer 'take-away' de leitão", disse à agência Lusa Sandra Alves, proprietária do restaurante Pic-Nic.

Tal como no primeiro confinamento, a gerente do espaço aberto há 40 anos e que emprega 12 funcionários prefere encerrar portas do que servir refeições prontas a consumir e efetuar entregas ao domicílio.