Grécia

O desemprego na Grécia permaneceu em 16,7% da população ativa em outubro, a mesma percentagem que no mesmo mês de 2019 e da revista para setembro, em dados corrigidos de variações sazonais, foi hoje anunciado.

A agência de estatística grega, Elstat, que anunciou estes dados, explica que esta manutenção da taxa de desemprego em outubro pode ter como a explicação o facto de os trabalhadores das empresas que estiveram paralisadas devido à pandemia (em 'lay-off') terem entrado nestes cálculos como empregados.

Os trabalhadores das empresas que estiveram paralisadas devido à pandemia na Grécia têm vivido com uma ajuda estatal de 534 euros por mês e com as respetivas contribuições a serem pagas pelo Estado.