Actualidade

O Castelo de Leiria, que fechou em junho de 2019, para obras de reabilitação de alguns dos seus espaços, trabalhos que iniciaram quase em simultâneo com a criação dos acessos mecânicos ao monumento, vai reabrir este semestre.

Numa informação enviada à agência Lusa, o município refere que a execução de infraestruturas para os acessos mecânicos ao Castelo, investimento de 1,6 milhões de euros com apoio de 1,4 milhões de euros, inclui dois elevadores verticais no lado sul e um elevador em carril no lado norte.

Já a reabilitação urbana do núcleo amuralhado, Castelo e envolventes, no valor de 1,9 milhões de euros, com financiamento de 1,5 milhões de euros, contemplou a Casa da Guarda, com diversas intervenções, as cisternas, consideradas um "importante arqueossítio" e tornando visitável o interior, e a Igreja de Santa Maria da Pena, que foi alvo de diversos trabalhos, de conservação e restauro, incluindo colocação de cobertura e vãos ou arranjos no adro e no acesso à Torre Sineira.