Covid-19

Os profissionais de saúde dos serviços prioritários de hospitais do setor privado e social começaram hoje a ser vacinados contra a covid-19, anunciou o Ministério da Saúde.

Portugal recebeu na terça-feira as primeiras 8.400 doses de vacinas contra a covid-19 produzidas pela empresa de biotecnologia norte-americana Moderna.

A ministra da Saúde, Marta Temido, adiantou na passada segunda-feira que as vacinas da Moderna foram distribuídas para a vacinação dos "profissionais de saúde prioritários de hospitais do setor privado e social que têm colaboração com o Serviço Nacional de Saúde no tratamento e nas respostas a doentes Covid".