Dois ateliês portugueses de arquitetura paisagista, F|C Arquitetura Paisagista e Proap, foram selecionados como finalistas da edição deste ano do Prémio Internacional da Paisagem Rosa Barba, com projetos em Lisboa e Antuérpia, na Bélgica, anunciou hoje a organização.

Entre os onze projetos finalistas selecionados para a 11.ª edição do galardão, estão as obras do Parque Ribeirinho Oriente, em Lisboa, da F|C Arquitetura Paisagista (Filipa Cardoso Menezes e Catarina Assis Pacheco), e a Frente Fluvial Poente de Antuérpia, na Bélgica, do Proap (João Ferreira Nunes e Iñaki Zoilo), indica o sítio 'online' do prémio.

O Prémio Internacional Rosa Barba da Paisagem, organizado em parceria com a Fundação Banc de Sabadell, está integrado na Bienal Internacional de Arquitetura Paisagista, evento de referência nesta área, que se realiza desde 1999, em Barcelona, Espanha, e representa um dos máximos reconhecimentos relativamente a projetos no âmbito desta disciplina.