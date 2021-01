Actualidade

O presidente da Comissão Política Concelhia da Guarda do PSD, Sérgio Costa, sugeriu hoje que o Governo devolva o Hotel de Turismo à Câmara Municipal e que seja lançado um concurso público para a recuperação do edifício.

"O passado recente diz-nos que este processo do Hotel de Turismo, que dura há 10 anos, tem sido repleto de asneiras atrás de asneiras por parte do Governo eleito pelo PS. E, como tal, deve ser lançado rapidamente um concurso público, porque a Câmara Municipal [da Guarda] não pode ficar responsável por um edifício que não é seu", disse hoje Sérgio Costa em conferência de imprensa por videoconferência.

A recuperação do edifício do antigo Hotel de Turismo da Guarda esteve para ser feita no âmbito do programa Revive, pelo consórcio MRG Property e MRG Construction, mas, devido a dificuldades financeiras, a posição contratual foi cedida à empresa Greenfield SGPS.