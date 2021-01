Covid-19

Professores, investigadores e restantes funcionários do ensino superior querem pertencer aos grupos prioritários de vacinação contra a covid-19, uma vez que as escolas permanecem abertas durante o novo confinamento que começou hoje.

"Estamos perante um novo cenário em que todos os profissionais estão numa situação de exceção, porque mantêm um contacto diário com alunos e colegas", disse Mariana Gaio Alves, a nova presidente do Sindicato Nacional de Ensino Superior (SNESup), defendendo que "este cenário obriga a repensar as prioridades de vacinação" definidas no final do ano passado.

Começou hoje um novo confinamento em que "a regra é ficar em casa" mas, entre as exceções, estão os estabelecimentos de ensino, que se mantêm abertos com ensino presencial, ao contrário do que aconteceu em março quando também a comunidade escolar ficou fechada em casa.