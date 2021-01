Covid-19

O Governo são-tomense deverá anunciar hoje novas medidas restritivas contra a propagação da pandemia de covid-19, após uma reunião do Comité Permanente de Crise que decorre esta manhã no Palácio Presidencial, indicou fonte presidencial.

"Vamos discutir as principais causas do aumento brusco das infeções em todo o território nacional, mormente na Região Autónoma do Príncipe e no distrito de Caué [sul da ilha de São Tomé]", disse o Presidente da República, Evaristo Carvalho, que preside os trabalhos.

A ilha do Príncipe e a região sul de São Tomé são duas regiões que até ao final do ano não registavam infeções por SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.