Covid-19

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) defende a reintrodução no 'lay-off' simplificado do critério da quebra de faturação e medidas adicionais a nível fiscal, salientando que os apoios devem chegar às empresas "no máximo em fevereiro".

Num comunicado divulgado hoje, a CCP considera "positivo" que, no âmbito do novo confinamento que hoje começa devido à pandemia de covid-19, o pacote de medidas de apoio às empresas tenha sido anunciado em simultâneo com o decreto que determina o encerramento de diversas atividades.

Congratula-se, em particular, com o reforço do programa Apoiar, que considera ser "fundamental neste momento".