Actualidade

A programação do Mural 18, iniciativa dos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML), de apoio a agentes culturais através do desenvolvimento de uma programação em rede, arranca hoje 'online'.

De acordo com a AML, num comunicado hoje divulgado, "tendo em conta as determinações ao abrigo do novo estado de emergência no atual contexto de pandemia da covid-19, as ações decorrem exclusivamente em 'streaming' na plataforma cultural www.mural18.pt, entre as 15:30 e as 23:30, e incluem música, teatro, poesia, dança, leitura, exposições e performances diversas".

Esta iniciativa tem uma comparticipação financeira do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no valor de 1,5 milhões de euros, e une "agentes culturais, municípios e cidadãos, em defesa da comunidade artística e do património cultural, imaterial e material".