Covid-19

Centros de explicações de Coimbra mostraram-se hoje surpreendidos com a decisão de estarem encerrados durante o novo período de confinamento e disseram esperar que a decisão seja revertida.

"Apanhou-nos de surpresa, a nós e aos pais", disse à agência Lusa Dina Monteiro, responsável pela gestão pedagógica das Academias Study Time, em Coimbra, com uma equipa de 32 explicadores.

Segundo Dina Monteiro, até quinta-feira, às 12:00, os pais estavam a contar que as explicações continuassem, mas chegaram ao final do dia "com as mãos na cabeça, sem saber o que fazer, a pedir por tudo para arranjar uma solução".