Covid-19

O Tondela informou hoje que a realização do jogo com o Boavista, no sábado, da 14.ª jornada da I Liga de futebol, "não está em risco", após ter anunciado a existência de um surto do novo coronavírus na equipa.

"Apesar de ser considerado um surto, a realização do jogo de amanhã [sábado] frente ao Boavista FC não está em risco", informou o Tondela, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet, pouco tempo depois de o diretor de comunicação ter indicado que o clube iria pedir o adiamento do encontro.

Francisco Favinha informou que, após os habituais testes ao vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, realizados 48 horas antes dos jogos, "foram detetados dois casos positivos no plantel, um na equipa técnica e cinco no staff do futebol profissional".