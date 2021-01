Actualidade

O reforço da supervisão prudencial e uma maior simplificação regulatória estão entre as principais prioridades da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em 2021, foi hoje divulgado pela entidade.

De acordo com um comunicado da CMVM conhecido hoje, o regulador do mercado "elegeu quatro áreas prioritárias de atuação para 2021 que procuram responder aos principais riscos e necessidades identificadas na prossecução da sua missão de proteger os investidores e apoiar o desenvolvimento do mercado de capitais português perante um contexto social, económico e financeiro adverso e marcado por elevada incerteza".

Entre essas quatro prioridades encontra-se o "reforço da supervisão prudencial, com enfoque na governação e na identificação, análise e prevenção de riscos" e a "simplificação regulatória e promoção do desenvolvimento do mercado".