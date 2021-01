Covid-19

Cerca de 106 mil pessoas já foram vacinadas contra a covid-19 em Portugal, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

"Até ao momento, já foram administradas 106 mil vacinas em Portugal continental", revela o ministério num comunicado publicado no `site´ do Portal do SNS.

A partir de hoje, adianta, "este número pode ser consultado nas plataformas 'online' do Ministério da Saúde e do Governo, garantindo transparência em todo o processo de vacinação".