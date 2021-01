Covid-19

A região de Lisboa e Vale do Tejo ultrapassou hoje as três mil mortes relacionados com a covid-19 desde o início da pandemia, em março, ao registar 65 mortos num dia, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico da DGS a região de Lisboa, que registou 4.280 novas infeções nas últimas 24 horas, tem um acumulado de 3.046 mortes com a doença, aproximando-se da região Norte que tem o maior número de mortes (3.639).

Relativamente às infeções a região Norte, que nas últimas 24 horas registou 3.295, tem um total de 248.965 infeções. Lisboa e Vale do Tejo tem um total de 175.898 infeções.