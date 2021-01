Tancos

As próximas sessões do julgamento de Tancos foram canceladas depois de um dos advogados ter testado positivo ao novo coronavírus, o que obrigou o Tribunal de Santarém a acionar o Plano de Contingência e a desinfetar a sala.

Uma informação colocada na página da comarca de Santarém indica que o tribunal foi informado a 13 de janeiro de um resultado positivo ao SARS-Cov-2 por parte de um advogado, obrigando à suspensão das sessões de audiência até dia 26.

As autoridades de saúde prescreveram testes de diagnóstico "a todas as pessoas que estiveram presentes na sessão de julgamento" do dia 05, o último dia em que o advogado compareceu no tribunal.