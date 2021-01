Covid-19

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) reagiu hoje ao anúncio de medidas de emergência ao setor da Cultura, anunciadas na quinta-feira, no âmbito da resposta à covid-19, afirmando que "o apoio maior" será o controlo da pandemia.

"O apoio maior terá de ser o controle da própria pandemia, circunstância que permitirá ao público regressar aos espaços culturais e à estabilidade da vida quotidiana sem o fantasma da contaminação", escreve a SPA, na mensagem hoje divulgada, na sequência das medidas de resposta à pandemia, apresentadas na quinta-feira ao final da tarde, em conferência de imprensa conjunta da ministra da Cultura, Graça Fonseca, e do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

A SPA considera "relevante" o apoio anunciado, que "regista com grande expectativa", tendo em conta que o setor cultural se debate há 10 meses "com uma preocupante situação de empobrecimento e de falta de perspetivas de recuperação", lê-se no comunicado da SPA.