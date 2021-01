Actualidade

A produção automóvel em Portugal caiu 23,6% para 264.236 unidades no ano passado, de acordo com dados hoje divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

No mês de dezembro, "foram produzidos, em Portugal, 13.368 veículos automóveis ligeiros e pesados, tendo-se verificado um decréscimo de 44,5% em comparação com o mesmo mês do ano anterior", adiantou a associação.

"A informação estatística relativa aos doze meses de 2020 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,9% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa", sublinha a ACAP.