Actualidade

A candidata presidencial Ana Gomes manifestou-se hoje satisfeita com a absolvição do casal português Tiago e Fong Fong Guerra, que fora condenado por peculato em Timor-Leste, elogiando as autoridades timorenses por evitarem uma "perversão da justiça".

"Estava a haver uma perversão da justiça, uma instrumentalização da justiça, tornando este português numa vítima", afirmou à Lusa Ana Gomes, que se empenhou pessoalmente no caso.

O Tribunal de Recurso timorense absolveu o casal de portugueses Tiago e Fong Fong Guerra, condenado em 2017 por peculato a oito anos de prisão e a uma indemnização ao Estado, ordenando o descongelamento das suas contas.