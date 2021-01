Actualidade

As cidades Património Mundial de Portugal e Espanha reunir-se-ão este ano num fórum, em Mérida, para partilharem experiências e se posicionarem como destinos turísticos "preferenciais", no âmbito do Grupo das Cidades Património Mundial.

A iniciativa foi anunciada hoje pelo autarca da capital da Estremadura espanhola, Antonio Rodríguez Osuna, numa conferência de imprensa na qual anunciou as linhas de ação do Grupo a que preside.

Rodrígez Osuna indicou que assume a responsabilidade num momento importante devido às consequências da crise resultante da pandemia da covid-19, com uma "forte" queda do turismo, que tem gerado "grandes complicações" em todas estas cidades.