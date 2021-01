Covid-19

A presidente do comité português do Conselho Internacional dos Museus (ICOM-Portugal), Maria de Jesus Monge, considerou hoje "muito pouco" o apoio financeiro de 600 mil euros anunciado pelo Governo, para o programa ProMuseus enfrentar a crise da pandemia.

A responsável reagia desta forma ao anúncio de medidas de emergência ao setor da Cultura, feito na quinta-feira, no âmbito da resposta à covid-19, numa conferência de imprensa conjunta da ministra da Cultura, Graça Fonseca, e do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

"A verba é uma boa notícia, mas é muito pouco. Esgota-se com três ou quatro projetos", avaliou a presidente do ICOM-Portugal, contactada pela agência Lusa, recordando que o projeto - ao qual podem candidatar-se todos os museus do país, exceto os museus nacionais - não se realizou no ano passado.