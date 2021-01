Covid-19

O Reino Unido registou 1.280 mortes de covid-19 nas últimas 24 horas e 55.761 novos casos, de acordo com o Governo britânico, que acabou com os corredores aéreos com alguns países que permitiam evitar fazer quarentena.

Este foi o quarto dia em que o número de mortes ultrapassou os mil, depois de na quinta-feira terem sido registadas 1.248 mortes e 48.682 novos casos.

Desde o início da pandemia de covid-19, foram contabilizados 87.295 óbitos confirmados de covid-19 e 3.316.019 casos de contágio.