Covid-19

O presidente da AHP - Associação da Hotelaria de Portugal, Raul Martins, considera que as restrições aplicadas ao setor no âmbito do novo confinamento são "profundamente desastrosas", segundo um comunicado, hoje divulgado.

"Num momento em que 80% a 90% das unidades hoteleiras estão encerradas, em que as poucas unidades que estão abertas se encontram a fazer um verdadeiro serviço público, visto que só as pessoas que por motivos profissionais ou outros similares é que se podem deslocar para os hotéis, a AHP considera incompreensível que os hotéis não possam prestar serviço de refeições aos hóspedes, como até aqui", lê-se na mesma nota.

Além disso, realça a AHP, a maioria das equipas da hotelaria já se encontra em 'lay-off', "havendo redução substancial dos trabalhadores, pelo que não há sequer capacidade para prestar o serviço em 'room service', como é agora indicado pela lei".