Covid-19

O recolher obrigatório às 20:00 nos dias úteis na ilha de São Miguel apenas será aplicado a partir de segunda-feira, de acordo com o decreto do Governo Regional dos Açores.

O diploma, publicado em Diário da República na quinta-feira à noite, determina que, à exceção da implementação das cercas sanitárias em Ponta Garça (Vila Franca do Campo) e Rabo de Peixe (Ribeira Branca), as restantes novas medidas só entram em vigor às 00:00 de sábado.

Na quarta-feira, o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, tinha anunciado que as novas medidas entrariam em vigor hoje e, numa nota publicada no 'site' do executivo açoriano, foi igualmente referido que "a implementação de novas medidas de contenção da propagação do vírus na ilha de S. Miguel" começaria a ser aplicada "a partir das 00:00 horas de sexta-feira".