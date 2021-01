Covid-19

O Governo Regional dos Açores adiantou hoje que os testes à covid-19 para passageiros de ligações interilhas passam, a partir de sábado, a ser realizados apenas para viagens com origem em São Miguel.

Na conferência de imprensa em que foi apresentado o boletim de risco semanal dos Açores, em Ponta Delgada, o secretário regional da Saúde e do Desporto, Clélio Meneses, adiantou que o documento revela que, "nas ilhas de transmissão comunitária [São Miguel e Terceira], a única ilha de risco elevado é São Miguel" e, "por isso, nos voos interilhas, apenas é obrigatório teste de São Miguel para todas as outras [ilhas]".

Esta medida entra em vigor no sábado, assim como todas as outras novas medidas decretadas pelo Governo Regional, com a exceção das cercas sanitárias às freguesias de Rabo de Peixe (concelho da Ribeira Grande) e Ponta Garça (Vila Franca do Campo), que já estão em vigor hoje, esclareceu o governante.