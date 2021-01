Actualidade

O conselho de administração do Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada, foi exonerado e será nomeada uma nova administração na segunda-feira, confirmou hoje o secretário regional da Saúde e Desporto dos Açores.

"De facto, confirmo que, na próxima segunda-feira, será nomeado um novo conselho de administração do Hospital do Divino Espírito Santo", afirmou Clélio Meneses, quando questionado sobre a saída em massa da atual administração do hospital de Ponta Delgada e sobre a nomeação da próxima direção.

O responsável pela tutela adiantou ainda que se tratou de "uma decisão do Governo Regional dos Açores".